Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte nach Zusammenstoß bei Eckfeld

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag gegen 19.15 Uhr an der Einmündung L64/L16 zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei übersah ein 21-jähriger Autofahrer das vorfahrtsberechtigte Auto einer 36-Jährigen, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 21-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei Wittlich waren ein Polizeihubschrauber, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.