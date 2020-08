Kommunalpolitik : Rat spricht über Friedhofssatzung

Eckfeld (red) Um den Kindergarten Wallscheid und die Friedhofssatzung geht es in der Sitzung des Gemeinderats Eckfeld an diesem Mittwoch, 19. August. Die Mitglieder des Rats treffen sich ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal in Eckfeld zur öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzung.

