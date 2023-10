250-Millionen-Euro-Investition In Wittlich entsteht eines der größten Batteriespeicherwerke Europas

Die Energiewende hat bislang einen Haken: Wenn beispielsweise in den Abendstunden Bedarfsspitzen entstehen, weil viel Strom verbraucht wird, liefern regenerative Energiequellen wie Photovoltaikanlagen meist zu wenig. Tagsüber wird mit Wind und Sonne dagegen oftmals zu viel grüne Energie produziert, was dazu führt, dass Anlagen abgeschaltet werden müssen. Doch das Stromnetz verlange eine stetig gleiche Auslastung, erklärt Felix Forster, Projekt-Manager beim norwegisch-bayrischen Unternehmen Eco Stor. Das Unternehmen aus Kirchheim bei München plant deshalb in der Kreisstadt Wittlich die Errichtung eines 600 Megawattstunden Batteriespeicherwerks.