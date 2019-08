Konzert : Country und Folk im Musikkeller

Ed Stevens & Petra. Foto: TV/Ed Stevens & Petra

Enkirch (red) Das Duo Ed Stevens und Petra spielt am Samstag, 24. August, ab 21 Uhr im Musikkeller von Toms Kneipe und Kultur in Enkirch. In dem etwa dreistündigen Konzert spielen die Musiker die beliebtesten Songs aus den Bereichen Country-, Folk- und Pop-Rock.

Der Eintritt ist frei.