Benefiz : Geburstags-Tour für guten Zweck

Plein (red) Der Pleiner Eddy Linden, Vorsitzender des örtlichen Sportvereins und der Benefizradler, organisiert zu seinem 60. Geburtstag am 27. September eine Spenden-Radtour für Hilfsbedürftige. Die Benefiz-Radtour startet am Samstag, 3. Oktober, um 10 Uhr in Plein.

Start und Ziel sind das Vereinsgelände des FSV Plein. Die Radtour wird etwa 65 Kilometer lang sein und sei auch von nicht geübten Radsportfans gut zu bewältigen, so Linden. Die Spende für die Teilnahme an der Radtour beläuft sich auf 25 Euro. Alle Spenden und Erlöse werden dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier gespendet. Mithilfe der Spenden kann das Krankenhaus hilfsbedürftigen Menschen eine lebensnotwendige Behandlung ermöglichen.