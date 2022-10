Genuss : Mit Ministerin und Majestät: Kammer ehrt beste Edelbrand-Erzeuger

Wittlich Mehr als 400 Brände wurden angemeldet, jetzt wurden in Wittlich zum 25. Mal die besten Brände prämiert. Bei der Verleihung gab es neben den Produkten noch ein weiteres Thema: Jan Böhmermann und seine Kritik an den Moselwinzern.

Ökonomierat Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, ist ein Freund der klaren Worte. Die fand er auch bei der Prämierung der besten Edelbrände im Lindenhof in Wittlich. Bevor er die Qualität und Wichtigkeit der Edelbrände (“Die wichtigen Dinge des Lebens“) lobte, richteten sich seine Worte an die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt, die zur Prämierung in die Kreisstadt gekommen war.

Auch Mosel-Weinkönigin Sarah Röhl, von Schindler mit Majestät angesprochen, erwähnte Böhmermann in ihrer Ansprache. Man müsse ihn und die Menschen mitnehmen in den Weinberg und zeigen, was dort geleistet werde.

In Rheinland-Pfalz werden die Brenner in zwei Regionen ausgezeichnet: In der Region Rheinhessen-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße und für die Regionen Koblenz und Trier in Wittlich. 401 Erzeugnisse wurden in diesem Jahr für die Prämierung, die 25. Auflage der Landwirtschaftskammer, angemeldet. Die Teilnahme an der Prämierung bietet seit der Gründung 1998 den Brennern die Möglichkeit, ihre Qualitäten in einem objektiven und fairen Wettbewerb messen zu lassen.