Markt : Edelsteine, Schmuck und Straßentheater

Idar-Oberstein (red) Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival lockt am Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August in die Obersteiner Fußgängerzone. 50 Aussteller halten an ihren Ständen nicht nur ein umfangreiches Angebot an Mineralien, Edelsteinen und Schmuckstücke vor, sondern demonstrieren die unterschiedlichsten Facetten ihrer Handwerkskunst.

