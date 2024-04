Fotostrecke Mineralien und Edelsteine: Das gab es auf der Messe im Eventum zu entdecken

Für Mineraliensammler sinddie ersten Edelsteintage in Wittlich ein wahres Eldorado gewesen. Ob echte Diamanten, Edelsteine oder Mineralien vom Amethyst bis zum Zoisit: Im Wittlicher Eventum präsentierten 30 Aussteller aus aller Welt zwei Tage lang ihre wertvollsten Schätze. Schon Hildegard von Bingen wusste um die Heilkraft, die manchen Steinen nachgesagt wurde. So waren Heilsteine bei vielen Besuchern der Messe beliebt. Aber, auch Schmuck stand hoch im Kurs. „Die Geschmäcker sind eben verschieden, und genau das ist ja auch das Schöne an den Edelsteinen“, sagt Veranstalterin Sabine Wenke. „Es ist immer für jeden Geschmack etwas dabei, und das auf durchgehend hohem Qualitätsniveau.“