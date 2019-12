Umwelt : Energiewende: Der Kreis wird immer grüner

Wittlich Wie steht es mit der Energiewende im Hunsrück, in der Eifel und an der Mosel? Das wollte die Kreistagsfraktion der Linken/ÖDP wissen. Das Ergebnis: Im Kreis gibt es eine Vielzahl von Projekten: Von der Energiegenossenschaft bis zum „Smart Village“.

Umweltschutz ist ein beherrschendes Thema in der Politik und in den Medien. Derzeit erhitzt die Einführung einer CO 2 Strafsteuer die Gemüter. Aber was wurde und wird bereits konkret für die Energiewende im Landkreis Bernkastel-Wittlich getan? Das wollte die Fraktion der Linken/ÖDP wissen und hat nun Antworten auf einen komplexen Fragenkatalog erhalten. Um es vorweg zu nehmen: Es gibt eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen im Landkreis, die alle ein Ziel gemeinsam haben: Energie zu sparen und auf regenerative Energien zu wechseln, um langfristig von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden.

Laufende Projekte im Landkreis: Der Träger der Energie Bernkastel-Wittlich-AöR beabsichtigt, aus den Einnahmen der Verpachtung der Baugenehmigungen des Windparks am Ranzenkopf an die Betreibergesellschaft weitere Projekte, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien zu initiieren. Am Ranzenkopf ist der bislang größte Windpark des Landkreises, in dem der Kreis selbst zehn Anlagen betreibt, die 75 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Insgesamt sind 71 Windenenergieanlagen am Netz. Der Landkreis betreibt, so die Kreisverwaltung, bereits seit 2011 ein Solardachkataster, um Bevölkerung und Gewerbebetrieben die Möglichkeiten von Photovoltaikanlagen zu zeigen.