Freizeit : Ehemalige Brücke wird Kletterturm

Ehemalige Bahnbrücke wird zum Kletterturm Salmtal Wie eine überdimensionale Bienenwabe in 16 Metern Höhe sieht das Kletterelement am alten Bahnbrückenpfeiler am Radweg zwischen Esch und Salmtal aus. Der Kletterverein Salmtal hatte vor vier Jahren die Idee, die Brücke so zu nutzen. Die Spezialfirma ?Hochhinaus? aus Bielefeld hat das 1,2 Tonnen schwere und 66 Quadratmeter große Element, das aus Glasfaser verstärktem Kunststoff besteht, angeliefert und mit Hilfe eines Krans in zweieinhalb Stunden befestigt. In vierzehn Tagen wird das Bauwerk vom TÜV geprüft. Im Sommer soll die offizielle Eröffnung sein. Durch eine Leaderförderung wird das Projekt bezahlt. Chb Foto: Christina Bents