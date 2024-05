Stationiert bis 1995 So halten ehemalige französische Soldaten ihre Freundschaft und die Liebe zu Wittlich hoch

Wittlich-Wengerohr · Eine Kompanie der Franzosen war von 1968 bis 1995 in Wittlich-Wengerohr in der „Famo“ stationiert. Hier wurde gebacken, Munition verwaltet, Wein und Kohle gelagert. Bis heute treffen sich sechs bis acht ehemalige Soldaten und erinnern sich an lebhafte Zeiten.

23.05.2024 , 06:56 Uhr

Sie treffen sich immer gerne in Wittlich, um über alte Zeiten zu plaudern: (von links) Matthias Linden, Ortsvorsteher Wittlich Wengerohr, Gerhard Kien, geschichtsinteressierter Bürger aus Wengerohr, Serge Antony lebt in Morbach, Armand Przylembski kommt aus der Nähe von Thionville, Francis Lahaie lebt in Wittlich und Guy Birault, der 500 Kilometer aus Frankreich angereist ist. Foto: Christina Bents

Von Christina Bents