Volksfreund-Serie „History“ Gerammt und abgerissen: Die Geschichte der Müsterter Moselbrücke in Piesport

Piesport · Am 9. Juni 2015 war es so weit: Damals begann der Abbruch der zweiten, der Müsterter Moselbrücke in Piesport. Auch wenn sie schon lange aus dem Weichbild des Goldtröpfchen-Dorfes verschwunden ist – ganz weg aus den Gedanken der Anwohner ist sie noch immer nicht.

12.09.2023, 07:39 Uhr

Ein Archivbild der Abrissarbeiten im Jahr 2015: Auf Schiffen stehende Kräne hoben die Fahrbahnteile der Müsterter Brücke von den Pfeilern und hievten sie ans Ufer. Foto: Klaus Kimmling

Von Christoph Hahn

Das „Sterben“ der Brücke hatte schon lange vor 2015 begonnen: Mehrfach waren ihre Pfeiler von Schiffen gerammt worden, zuletzt 2009. Daraufhin war das Bauwerk gesperrt worden und hatte für den Verkehr keine Bedeutung mehr. Am 29. Dezember 2015 berichtete der Volksfreund dann schließlich: „Die Müsterter Brücke steht nicht mehr“. Seitdem steht nur ihre „Schwester“ hinüber zur alten Pfarrkirche St. Michael.