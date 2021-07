Ortsbild : Tankstelle kommt ins Museum

Tankstelle wird museumsreif abgebaut Morbach cst Es sieht nach Abriss aus. Doch wird die Morbacher Tankstelle Wilbert präzise abgebaut, damit sie im Freilichtmuseum Bad Sobernheim voraussichtlich 2022 wieder errichtet werden kann. (der TV berichtete). Für eine möglichst authentische Rekonstruktion der Tankstelle und ihrer Geschichte hat das Team des Freilichtmuseums bereits Kontakt mit Familie Wilbert aufgenommen. ?Wir sind aber weiterhin auf der Suche nach Zeitzeugen, die uns über die Tankstelle ? besonders in den 1950er oder 60er Jahren - berichten können?, sagt Museumsdirektorin Sabrina Hirsch. Sehr interessant wären auch historische Fotos, Anekdoten und Geschichten rund um das kleine Gebäude, aber auch weitere Objekte, die mit der Tankstelle in Verbindung stehen, sagt sie. Das Freilichtmuseum freut sich über eine entsprechende Kontaktaufnahme via Email (info@freilichtmuseum-rlp.de) oder Telefon (06751-855880). Foto: Christoph Strouvelle

Morbach (cst) Es sieht nach Abriss aus. Doch wird die Morbacher Tankstelle Wilbert präzise abgebaut, damit sie im Freilichtmuseum Bad Sobernheim voraussichtlich 2022 wieder errichtet werden kann. Für eine möglichst authentische Rekonstruktion der Tankstelle und ihrer Geschichte hat das Team des Freilichtmuseums bereits Kontakt mit Familie Wilbert aufgenommen.

„Wir sind aber weiterhin auf der Suche nach Zeitzeugen, die uns über die Tankstelle besonders in den 1950er oder 60er Jahren berichten können“, sagt Museumsdirektorin Sabrina Hirsch. Sehr interessant wären auch historische Fotos, Anekdoten und Geschichten rund um das kleine Gebäude, aber auch weitere Objekte, die mit der Tankstelle in Verbindung stehen, sagt sie. Das Freilichtmuseum freut sich über eine entsprechende Kontaktaufnahme per E-Mail an

info@freilichtmuseum-rlp.de oder Telefon 06751/855880.

Foto: Christoph Strouvelle