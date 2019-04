Mit einer versprochenen Richtigstellung im Amtsblatt, die doch nicht erschienen ist, muss sich das Verwaltungsgericht Trier befassen.

Ein ehemaliger Ortsbürgermeister von Osann-Monzel klagt gegen seine Ortsgemeinde. Grund sind kritische Anmerkungen ihres Rechnungsprüfungsausschusses über die Amtsführung des Klägers, erschienen im Amtsblatt Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land. Es geht um die Instandsetzung von Wegen, die der Gemeinderat einmal beschlossen hatte und die der damalige Ortsbürgermeister in zwei Aufträgen abarbeiten ließ.

Was war geschehen? Der Ortsgemeinderat hatte vor einigen Jahren die Reparatur von gemeindeeigenen Wegen beschlossen und entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt – dies allerdings in einer festgelegten Wertgrenze. Der damalige Ortsbürgermeister nahm sodann die Arbeiten per Auftrag an eine Fachfirma in Angriff. Die Rechnung belief sich auf rund 8000 Euro. Erstmal war die Welt in Osann-Monzel in Ordnung. Aber noch führten nicht alle örtlichen Wege im tadellosen Zustand zum Ziel. So ließ der Ortschef einen zweiten Auftrag folgen. Und dessen Rechnung war deutlich höher als die erste. Dies fiel natürlich dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde auf. Er beanstandete im Jahresabschlussbericht den zweiten Auftrag als „ohne vorherigen Ratsbeschluss durchgeführte Maßnahmen“, wobei die in der Hauptsatzung festgelegte Wertgrenze deutlich überschritten worden sei. Besonders kritisierte das Gremium die „Höhe der Vergabe auf Basis von Arbeitsstunden“. Am Ende gingen die kritischen Betrachtungen des Ausschusses den Weg der meisten kommunalpolitischen Aussagen – sie landeten im Amtsblatt. Der Gerügte las es und ging an die Decke. Er verlangte eine Richtigstellung im Blatt über seine ordnungsgemäße Amtsführung. Die wurde ihm von der VG-Verwaltung als Herausgeberin auch zugesagt, erschien dann aber doch nicht, weil der Rechnungsprüfungsausschuss auf seine Version pochte. Im Dezember 2018 legte der ehemalige Bürgermeister Klage beim Verwaltungsgericht (VG) Trier ein. Seine Begründung: Die Darstellung im Blatt sei inhaltlich falsch und verletzte sein Ansehen und seine Ehre. Er verlange eine Richtigstellung.

In dieser Woche treffen die streitenden Parteien im Verwaltungsgericht Trier aufeinander. Der Kläger selbst fehlt. Der Mandant sei erheblich erkrankt, erklärt sein Rechtsanwalt Dr. Karl-Josef Ulmen. Für die Gegenseite erschienen sind die Amtsräte Dennis Kinne und Andreas Hofer und als Beobachter der nun amtierende Ortsbürgermeister Armin Kohnz. Doch wie so oft bei mündlichen VG-Verhandlungen ist der Rest schnell erzählt: Die Kammer unter Vorsitzendem Richter Stefan Jakobs hat sich gut vorbereitet. Ob diese Darstellung ehrenrührig sei, so Jakobs, darüber lasse sich streiten, denn „jeder Mensch in einem öffentlichen Amt unterliegt einer gewissen Kritik“. Entweder sei das damalige Vorgehen des Klägers kommunalrechtlich falsch gewesen, dann sei die Darstellung im Blatt richtig. Oder der Bürgermeister habe richtig gehandelt, dann sei die Darstellung falsch. Jakobs: „Wir wollen ihm auch keine böse Absicht unterstellen. Er war vermutlich der Meinung, der zweite Auftrag sei auch noch durch den Ratsbeschluss abgedeckt gewesen.“

Dann präsentiert der Vorsitzende einen Vergleichsvorschlag: Man könnte den gesamten Vorgang mit den zwei Aufträgen im Amtsblatt so darstellen, wie er chronologisch abgelaufen war – und zwar rein informativ und ohne kommunalrechtliche Bewertung. Jakobs: „Bei dieser Darstellung können beide Seiten ihr Gesicht wahren.“ Rechtsanwalt Ulmen scheint geneigt zu sein, darauf einzugehen – „aber zunächst nur unter Vorbehalt, denn ich muss das zunächst mit einem Mandanten besprechen“.

Die Amtsräte und der amtierende Ortsbürgermeister ziehen sich zur Beratung zurück. Nach zehn Minuten folgt das Ergebnis: „Die Ortsgemeinde möchte keinen Vergleich, sondern eine Entscheidung des Gerichts.“ Anwalt Ulmen wiederholt daraufhin seinen Antrag auf Richtigstellung im Amtsblatt. Der Vorsitzende setzt den Streitwert auf 5000 Euro fest. Die Entscheidung werde den Prozessparteien schriftlich (innerhalb von zwei bis drei Wochen) zugehen.