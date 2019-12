Horath Nach einer Zwangsversteigerung gehört das derzeit leerstehende Haus Hochwald einer Beteiligungsgesellschaft. Geschäftsführer ist Helmut Haumann. Am Rande des Termins gab es eine Überraschung.

Neuigkeiten vom ehemaligen Familienhotel Haus Hochwald in Horath: Bei einer Zwangsversteigerung hat Helmut Haumann die Immobilie für 2,25 Millionen Euro für die Haumann Beteiligungsgesellschaft mbH erworben (der TV berichtete). Mit einem Verkündungstermin vor dem Amtsgericht Trier ist der Eigentümerwechsel wirksam geworden. Das Objekt war inklusive Nebenanlagen und Inventar im Vorfeld von einem Gutachter auf 7,9 Millionen Euro taxiert worden.

„Ich freue mich sehr, das Familienhotel Hochwald ersteigern zu können und damit das Haus auch in Zukunft als ganz besonderes Urlaubsangebot für Familien erhalten zu können“, teilt Helmut Haumann, Vater des rheinland-pfälzischen Dehoga-Präsidenten Gereon Haumann, kurz nach dem Termin mit.

Diese hätten, so Haumann weiter, ihr Einverständnis zum Höchstgebot vom dritten Versteigerungstermin vom 20. November gegeben. Der 79-jährige Kölner war vier Jahrzehnte lang ehrenamtlicher Vorsitzender des ehemaligen gemeinnützigen Trägervereins Haus Hochwald, das die 160-Betten-Immobilie in Horath betrieb. Wegen der Änderung des Gemeinnützigkeitsrechtes für Familien-Ferienstätten sei der Trägerverein 2017 insolvent geworden.

Haumann will Gas geben: Die Wiedereröffnung des Familienhotels in Horath sei für 2020 geplant, möglichst zu Beginn der Sommerferien. Helmut Haumann: „Wir möchten auf jeden Fall ein weiteres Jahr der Schließung vermeiden.“

Durch die Hinzunahme weiterer Gesellschafter soll die Beteiligungsgesellschaft „mit einer gesunden Eigenkapitalquote ausgestattet werden, um notwendige Investitionen unabhängig von den laufenden Betriebsergebnissen darstellen zu können“. Mittelfristig sollen Haumanns vier Kinder die Gesellschaft führen. Das heißt: Auch Sohn Gereon, der in der Vergangenheit zeitweilig hauptamtlicher Geschäftsführer des Familienhotels war, werde sich dort engagieren – ehrenamtlich.

Helmut Haumann will nach eigener Aussage trotz der gewinnorientierten neuen Gesellschaft auch künftig finanziell schlechter gestellten Familien Urlaub ermöglichen. Er freue sich, dass er dafür auch die Unterstützung seiner Kinder habe.

In Horath werden die Nachrichten positiv zur Kenntnis genommen. „Ich bin froh, dass es weitergeht“, sagt zumindest David Hartmann, der erste Beigeordnete der Ortsgemeinde. Ein Leerstand in der Dimension sei nichts für ein 400-Einwohner-Dorf. Viele Bürger möchten wie früher in dem Familienhotel Kaffee trinken oder das Schwimmbad besuchen. Auch die Arbeitsplätze dürfe man nicht vergessen.