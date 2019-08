Immobilien : Wohnen, wo früher getankt wurde

Morbach Die Architektenfamilie Berdi aus Bernkastel-Kues will auf dem ehemaligen Gelände des Automobilbetriebs Wilbert fünf Wohngebäude errichten. Die ersten Wohnungen sollen im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein

Auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle Wilbert in der Bernkasteler Straße in Morbach werden bald die Bagger rollen. Denn das Bernkasteler Unternehmen BA Projektenwicklung will in Kürze mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen, um dort fünf Gebäude mit insgesamt 44 Wohnungen zu errichten. Vorbereitende Arbeiten bedeutet, dass noch in diesem Jahr die leerstehende Tankstelle, die dahinterliegende Autowerkstatt und die dazugehörigen Wohnhäuser zurückgebaut werden. In einem ersten Bauabschnitt werden zur Bernkasteler Straße hin insgesamt drei Komplexe mit 28 Wohneinheiten entstehen, die als Eigentumswohnungen angeboten werden, sagt Peter Berdi, der gemeinsam mit seinem Sohn Jan Berdi ein Architekturbüro in Bernkastel-Kues betreibt. Zu diesen drei Gebäuden mit 2,5 und drei Geschossen gehört eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen, die von der Bernkasteler Straße her angefahren werden kann sowie elf Stellplätze im Freien. „Das Projekt läuft bei uns unter dem Arbeitstitel Besonderes Wohnen im Zentrum von Morbach“, sagt Peter Berdi.