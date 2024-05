Hoffnung in Hontheim Nach Schicksalsschlag für Ehepaar: Von woher die enorme Hilfsbereitschaft kommt

Info

Jedes Jahr wird eine derartige Benefiz-Motorradfahrt von zwei wechselnden Motorradklubs in der Region veranstaltet. Die Veranstaltung dient neben dem Sammeln von Spenden auch dem Zusammenhalt zwischen den angehörigen Motorradklubs aus der Eifel-Mosel-Saar-Region. In diesem Jahr haben der „MC Devils Disciples Wittlich“ und der „Poisonous Snakes MC-Niederkail“ die Benefizfahrt organisiert, die sich über 65 Kilometer erstreckt hat. Die Fahrt startete in Wittlich und wurde in Niederkail mit einem Live-Konzert der Band „Gravedigger Jones“ beendet. Der Ertrag wird gesplittet, für den Fall, dass weitere Schicksalsschläge bekannt werden, bei denen Menschen finanzielle Unterstützung benötigen. In diesem Jahr wird neben der Familie aus Hontheim auch an das durch das Hochwasser überflutete Tierheim in Trier-Zewen sowie an eine Familie aus Herforst, deren dreijähriges Kind an Leukämie erkrankt ist, gespendet. Die Spendenübergabe an die Hontheimer Familie und das Trierer Tierheim fanden am 26. Mai statt. Die Spenden an die Familie aus Herforst werden am 31. Mai übergeben.