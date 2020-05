Ehrenamt : Ehepaar renoviert Bänke und Kapelle

Foto Ralf Matheus, Foto: TV/Ralf Matheus

Piesport/Neumagen-Dhron (red) Mitten In den Weinbergen der Gemarkung Piesport steht eine wunderschöne Joseph-Kapelle. Sie lädt Wanderer, Winzer, Kulturfreunde sowie Gläubige ein, eine Pause einzulegen, zu beten oder in der wunderbaren Natur mitten in den Weinbergen zu verweilen.

Der Witterung geschuldet, konnten die beiden Holzbänke vor der Kapelle, kaum noch genutzt werden. Das Holz war vermodert und verwittert, sodass ein verletzungsfreies Verweilen kaum noch möglich war. Auch in der Kapelle waren deutliche witterungsbedingte Arbeiten notwendig geworden. Dieter und Marlies Matheus aus Neumagen-Dhron haben sich dieser Herausforderung angenommen und über drei Tage ehrenamtlich die Joseph-Kapelle instandgesetzt. Die beiden Holzbänke wurden komplett erneuert, das innere der Kapelle, Bilder, Eisen-Kerzenständer und die Wände wurde gereinigt und schön dekoriert. Nach tagelanger Gestaltung und Handarbeit ist das Kleinod inmitten der Weinberge wieder zu einem wunderschönen Platz zum Verweilen geworden.