Geschichte : Die Erinnerung wachhalten

Bernkastel-Kues Ein Wehlener Bürger hat die Inkart-Kapelle an der L 47 wieder hergerichtet. Sie erinnert an die Zeit, als die Pest im kleinen Wehlener Vorort Inkart wütete.

Es ist eine kleine, schlichte Kapelle, die nah an der L 47 zwischen Machern und Wehlen bei Bernkastel-Kues steht. Viele fahren an ihr vorbei, ohne überhaupt von ihr Notiz zu nehmen. Aber dieses unscheinbare Gebäude kann eine bedeutende Geschichte erzählen. Herbert Baum aus Wehlen hat sie in den vergangenen Wochen neu gestrichen, die Farbe hat die Stadt ihm bezahlt. „Ich habe das kapellchen neu gestrichen und ausgebessert, der Putz musste an manchen Stellen erneuert werden,“ erzählt Baum. Ein paar Vormittage habe er investiert, denn „nachmittags gehe ich spazieren“. Wie er dazu gekommen ist: „Ich fahre oft mit dem Fahrrad hier vorbei und dachte, das muss mal gemacht werden.“ Ortsversteherin Gertrud Weydert freut sich über das ehrenamtliche Engagement von Baum. „Es ist prima, dass die Kapelle neu gestrichen wurde. Ich glaube ja nicht, dass die Leute heute so ein Kapellchen nach einer großen Seuche bauen würden. Es wird wohl keine Corona-Kapellen geben. Aber damals war das so. Es ging den Menschen darum, die Erinnerung wach zuhalten, dass hier mal was war.“