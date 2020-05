Region : Stammtisch und Ideen für Freizeitleitungen

Region (red) Der nächste „Telefon-Stammtisch“ für Freizeitleitungen mit einer Ideenbörse für alternative Freizeitformen findet am Freitag, 29. Mai, ab 18.30 Uhr statt. Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Sommerfreizeiten in ihrer bisherigen Form stattfinden können, werden derzeit an manchen Orten alternative Freizeitangebote vor Ort entwickelt.



