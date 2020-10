Engagement : Ehrenmal soll saniert werden

Erdener Kriegerdenkmal renoviert Foto: TV/Wolfgang Faber

Erden (red) An dem denkmalgeschützten Ehrenmal in Erden, am Ortseingang aus Richtung Lösnich, nagt der Zahn der Zeit. Feuchtigkeit dringt ins Mauerwerk. Die Fundamente, das Dach und das Umfeld müssen dringend saniert werden, damit das Bauwerk keinen dauerhaften Schaden nimmt.

