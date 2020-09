Auszeichnung : Unermüdlich im Kampf gegen die Not

Wittlich Muhiddin Boga aus Wittlich und Peter Eltges aus Dreis erhalten die Ehrennadel des Landes.

Über Jahrzehnte waren sie ehrenamtlich aktiv. Nun ehrte Ministerpräsidentin Malu Dreyer zwei Bürger des Landkreises Bernkastel-Wittlich mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Landrat Gregor Eibes überreichte die Auszeichnungen in einer Feierstunde im Wittlicher Kreishaus an Muhiddin Boga aus Wittlich und Peter Eltges aus Dreis. Beide wurden von Katrin Bornmüller aus Wittlich für diese Ehrung vorgeschlagen. Landrat Eibes würdigte die Leistungen der beiden Geehrten und dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger. „Was sie in vielen Jahren ehrenamtlich geleistet haben, verdient unsere Anerkennung und Hochachtung”, lobte der Landrat die Geehrten.

Muhiddin Boga aus Wittlich kam als junger Mann als Flüchtling nach Deutschland und integrierte sich schnell. Anfangs engagierte er sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Für das Schicksal seiner ezidischen Mitbürger – vor allem in der Türkei, Syrien, Kurdistan und Irak – engagierte er sich besonders. Für die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) fuhr er bereits zehn Mal teilweise als Mitfahrer in Sattelschleppern voller Hilfsgüter in diese Länder. Fünf Reisen in Flüchtlingslager unternahm er gemeinsam mit Katrin Bornmüller. Er spendet zudem für die Opfer des Islamischen Staats (IS).