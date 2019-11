Enkirch : Ehrenpreis für Enkircher Wagen

Foto: Frank Ewein. Foto: TV/Frank Ewein

Enkirch (red) Der große Winzerfestumzug ist der Höhepunkt des alljährlichen Weinlesefestes in Neustadt an der Weinstraße. Auch in diesem Jahr war der Festwagen aus Enkirch mit den Weinhoheiten Weinkönigin Jana, Weinprinzessin Sophia, Weingott „Bacchus“ und vielen weiteren Teilnehmern dabei.

