Ehrung : Ehrung des ehrenamtlichen Engagements von Peter und Inge Brucker

Den Eheleuten Peter und Inge Brucker wurde im Rahmen ihrer Projektreise nach Mali im Februar dieses Jahres von der malischen Regierung der Orden „Chevalier de l’Ordre national du Mali“ verliehen. Die Verleihung des Ordens ist vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz, welches Peter Brucker bereits im Jahr 2002 von der Bundesregierung verliehen wurde. Zu diesem außergewöhnlichen Anlass wollte auch die Ortsgemeinde Longkamp den Eheleuten Brucker ihre Anerkennung aussprechen und sich gleichzeitig für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz bedanken. Bedingt durch die Corona Pandemie musste die ursprünglich bereits im Monat März geplante Feierstunde verschoben werden. Umso mehr freute sich die Ortsgemeinde Longkamp, die Eheleute Brucker mit ihrer Familie bei strahlendem Sonnenschein in der Parkanlage zu einer Feierstunde begrüßen zu können. In seiner Laudatio hob Bürgermeister Gorges das außergewöhnliche und überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement hervor. Unter den Begriff des Ehrenamts sind viele Aktivitäten, wie z.B. im sozialen, kulturellen, musikalischen, sportlichen und politischen Bereich einzuordnen. In Anbetracht der Biografie von Peter Brucker ist hervorzuheben, dass er bis zum heutigen Zeitpunkt in all diesen Bereichen noch ehrenamtlich aktiv ist. Fest verbunden ist der Name Brucker mit dem im Jahr 1993 gegründeten Verein Mali Hilfe e.V. Durch das in Longkamp ansässige Mali Haus erfährt auch die Ortsgemeinde Longkamp über die Grenzen hinweg positive Erwähnung und Beachtung. Aber auch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde Longkamp profitieren von dem Engagement des ehemaligen Schulleiters. Mit seiner Arbeit unterstützt er die Gemeinde bei der laufenden Pflege der gemeindeeigenen Webseite, der Veröffentlichung von Beiträgen in den sozialen und Printmedien und nicht zuletzt auch immer wieder mit der zur Verfügungstellung von wunderschönen Landschaftsbildern rund um die Ortsgemeinde Longkamp. Den Gratulanten schloss sich auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Herr Leo Wächter an. In seinem Grußwort hob er die außergewöhnliche Ehrung von Herrn Peter und Frau Inge Brucker durch die Verleihung des malischen Verdienstkreuzes hervor. Auch er unterstrich noch einmal die vielfältige, unermüdliche ehrenamtliche Arbeit von Peter Brucker. Diese sei immer getragen von seiner Ehefrau und seiner Familie. Nur mit entsprechender familiärer Unterstützung sei ein solches Lebenswerk zu schaffen. Neben den Gemeinderatsmitgliedern zählten zu den weiteren Gratulanten unsere Ehrenbürger Hans Herrmann (Bürgermeister a.D.) und Günter Martini. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich unser Ehrenbürger Leo Kolz leider entschuldigen. Auch Franz-Josef Klingels (Bürgermeister a.D.) sowie unser Pastor Markus Weilhammer gratulierten Peter und Inge Brucker zur Verleihung des Ordens „Chevalier de l’Ordre national du Mali“. Foto: TV/Jan Zimmer