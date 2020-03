Nachrichten im Bild : Ehrungen beim VdK Osann-Monzel

Osann-Monzel (red) Während der Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbands Osann-Monzel ehrte die erste Vorsitzende Irmtrud Landsmann zahlreiche Mitglieder. Geehrt wurden fünf Mitglieder für zehn Jahre und sieben Mitglieder für 20 Jahre.

Der VdK-Ortsverband Osann-Monzel hat rund 140 Mitglieder. Zunächst referierte Arzt Willi Hillebrand über das Thema Herzinfarkt/Schlaganfall. Was kann ich selbst tun und wie reagiere ich am schnellsten. Weiteres Thema: Coronavirus. Er appellierte an jeden und erklärte, was jeder Mensch selbst tun kann. Der Vortrag von Apothekerin Caroline Dahmen-Beer hatte zum Thema, wie Arzneimittel sicher angewendet und und gelagert werden. Die Referenten beantworteten anschließend noch zahlreiche Fragen. Foto: Günter Kaufmann