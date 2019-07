Natur : Diese Eiche bleibt stehen

Landscheid Auch wenn die Giftraupe kommt: Uralter Baum vor dem Peter-Zirbes-Haus in Landscheid-Niederkail wird nicht gefällt.

Oskar Lautwein aus Landscheid-Niederkail ist in Sorge. Muss möglicherweise die uralte mächtige Eiche vor dem Peter-Zirbes-Haus in Niederkail gefällt werden? Lautwein befürchtet, dass die giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners den mächtigen, rund 300 Jahre alten Baum befallen und dieser dann der Säge zum Opfer fallen könnte. Lautwein zählt zu den größten Anhängern des Eifeldichters Peter Zirbes. Bis vor vier Jahren schloss der Rentner über 20 Jahre lang die Tür des Hauses in Niederkail auf, in dem der Poet gelebt hat. Dort zeigte Lautwein den Touristen den Sekretär, an dem Zirbes viele seiner Schriften verfasst hat. Und Lautwein ist überzeugt: „Die alte Eiche gehört zum Anwesen, ohne sie würde etwas fehlen.“