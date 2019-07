Eichenprozessionsspinner : Die Gefahr vom Baum

Wittlich/Bernkastel-Kues Nach Verletzungen durch die Raupen des Eichenprozessionsspinners: Müssen Eichen auf Schulhöfen, bei Kindergärten und in anderen sensiblen Bereichen gefällt werden? Der TV fragt nach, wie die Kommunen im Landkreis mit dem Problem umgehen wollen?

Absperren, Raupen absaugen, Nester abflämmen, Abholzen oder Abwarten und Tee trinken? Wie werden die Verwaltungen künftig mit dem Eichenprozessionsspinner umgehen, der nun im zweiten Jahr in Folge massenhaft Eichen in Wäldern und auf öffentlichen Grünflächen der Region befallen hat? Nach den teils schweren Verletzungen und Schmerzen, die Kinder aus der Kita Salmtal durch den Kontakt mit den Raupen des Schmetterlings erlitten haben (der TV berichtete), stellt sich diese Frage allemal. Denn die Brennhaare des Tieres können nicht nur über Wochen anhaltenden Juckreiz, sondern auch Fieber, Asthma, Kreislaufstörungen und viele weitere Symptome auslösen, was für manche Menschen unter Umständen lebensbedrohlich werden kann. Schon die Methoden der professionellen Raupenentferner, die mit Vollkörperschutzanzügen und Atemschutzgeräten anrücken und sogar Nestreste am Baum abflämmen, da dort sonst noch über Jahre hinweg toxische Brennhaare anhaften, zeigt, wie gefährlich dieser Schmetterling im Larvenstadium ist. Deshalb muss in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert werden, wie man strategisch und operativ mit den Gefahrenquellen, den Eichenbeständen auf öffentlichen Grünanlagen, umgehen soll. Will man alle Eichen auf Schul- oder Kitageländen, in den Parkanlagen und auf Friedhöfen radikal fällen und durch andere Laubbaumarten ersetzen? Der Einsatz von Entlaubungsmitteln wird den heimischen Eichenwäldern wohl erspart bleiben, aber in den öffentlichen Grünanlagen der Kommunen wird kaum alles so bleiben wie es ist, wenn sich der Eichenprozessionsspinner dauerhaft dort einnistet.