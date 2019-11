Protest : Eifel in Flammen: Landwirte entzünden Mahnfeuer

Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bitburg/Wittlich/Daun In Berlin wird am Dienstag demonstriert. Da an der Kundgebung der Landwirte in der Bundeshauptstadt, wo 10 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland mit ihren Treckern erwartet werden, nicht alle Bauern teilnehmen können, werden an vielen Orten in der Eifel am Dienstagabend Mahnfeuer angezündet.

Damit wollen die Landwirte den Forderungen von Bonn, wo am 22. Oktober Tausende unter anderem gegen die Agrarpolitik des Bundes demonstriert hatten, Nachdruck verleihen. Es wird in der gesamten Eifel mehrere Veranstaltungsorte geben. An diesen Orten sind die Bevölkerung, Vertreter aus der Politik sowie die Medien eingeladen, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Weitere Mahnfeuer wird es zeitgleich in ganz Deutschland geben.