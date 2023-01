Kabarett : Von Tieffliegern, Wanderdünen und Mogelpackungen

Greimerath Bei den Eifel-Kulturtagen sind zum Start Markus Riedinger und Adrian Engels als Duo Onkel Fisch vor mehr als 100 Zuschauer in Greimerath aufgetreten.

Nur ganz selten sorgen Nachrichten für komische Momente oder gar Lacher. Nicht so im ausverkauften Bürgerhaus in Greimerath: Das Duo Onkel Fisch zerlegte und sezierte bissig und hintergründig in einem satirischen Rückblick die Nachrichten eines ganzen Jahres 2022, fein säuberlich aufgelistet nach Monaten. Mit den beiden Satirikern Adrian Engels und Markus Riedinger starteten die Eifelkulturtage mit einer hochkarätigen Veranstaltung.

Adrian Engels (rechts) und Markus Riedinger am Samstag bei der Auftaktveranstaltung der Eifelkulturtage 2023 in Greimerath. Foto: Monika Traut-Bonato

Wer politische Satire liebt, der war an diesem Abend in Greimerath sehr gut aufgehoben. Nichts wurde ausgelassen – von der Politik aus den USA über Russland und China bis hin zu Sport und katholischer Kirche. Jeder bekam sein Fett weg, mit vollem Körper­einsatz besprachen, bespielten, ertanzten und besangen Onkel Fisch die Themen.

Ob es dabei um die Omnikron-Variante Des Coronavirus, Bundes­gesundheits­minister Lauterbach oder die Mogelpackung einer Paprikasauce ging. Für besonders viele Lacher sorgten die satirischen Schwenker ins vom Brexit geschädigte Großbritannien. Mit Boris Johnson als un­ehelichem Bruder von Michel aus Lönneberga und „Partygate“ sowie der Queen-Familie von sozial Auffälligen unter dem Slogan „We are the Windsors“.

China und die Olympischen Winterspiele wurden genauso genüsslich seziert wie Putin als halbnackter apokalyptischer Reiter: Mit seiner Spezial­operation sei ernicht nur in die Ukraine galoppiert, sondern auch durch die europäische Friedens­ordnung.

Gasumlage, „Doppelwumms“, Lindner und Wissing, Habeck, Trump als Käpt’n Hairspray, Friedrich Merz im Tiefflug, Putinversteher Gerhard Schröder: Alles kam auf den Tisch. Elon Musk wurde ebenso demontiert wie die 27. Weltklimakonferenz in Ägypten mit „dem durchschnittlichen Tempo einer Wanderdüne“.

Engels und Riedinger mussten zeitweise selbst über ihre Witze schmunzeln. Sie hatten genauso viel Spaß bei der Show wie die mehr als 100 Zuschauer. Nicht ohne Grund werden die beiden preisgekrönten Satiriker als „Meister der Kleinkunst“ bezeichnet.

Mit Onkel Fisch zum Auftakt starteten die Eifel-Kulturtage am Samstagabend nun bereits zum 17. Mal in Folge mit einem abwechslungsreichen Programm für die Region. Chef und Initiator Rainer Laupichler dankte nach seiner Begrüßung den zahlreichen Sponsoren, ohne die es nicht möglich wäre, Kultur in die Eifel zu bringen.