Premiere unter freiem Himmel : Das Zirkuspferd springt wieder – Eifel-Kulturtage 2021 starten mit Daphne de Luxe

17 Bilder Daphne Deluxe Eifelkulturtage Manderscheid Turnierwiese

Manderscheid Die Eifel-Kulturtage haben mit Daphne Deluxe die Spielzeit wieder eröffnet. Auf der Turnierwiese hat die Künstlerin vor 170 Besuchern die Menschen mit ihrer Comedy zum Lachen gebracht und ihrem Gesang überrascht.

Von Christina Bents

(chb) „Ich komme mir vor wie ein Zirkuspferd, das zu lange im Stall gestanden hat“, beschreibt Daphne Deluxe ihre Gefühlslage bei ihrem ersten Auftritt für dieses Jahr in Manderscheid auf der Turnierwiese der Burgen. Der Geschäftsführer der Eifel-Kulturtage, Rainer Laupichler, freut sich, endlich wieder Menschen vor sich zu haben, wobei ihm die vergangenen Tage, als die Vorbereitungen getroffen worden sind, schon fast surreal vorkamen.

Jetzt aber ist es tatsächlich so weit, und die Comedy-Künstlerin, die schon mehrfach bei den Eifel-Kulturtagen war, kommt schnell wieder in Form. Erst einmal nahm sie sich selbst und ihre üppigen Formen aufs Korn, wenn sie sich etwa vorstellt, bei der chinesischen Elite als Kleiderschrank-Aufräumerin tätig zu sein. „Ich sehe mich schon, wie ich mich im Schrank verkeile und Jackie Chan müsste mich rauskeilen oder ich müsste mich runterhungern, um wieder raus zu kommen. Aber nein, das würde zu lange dauern.“ Sie gab auch Tipps, wie das eigene Gewicht nicht so auffällt. „Je mehr du die mästest, die dich umgeben, umso schlanker wirkt man selbst“, weiß sie.

Info Eifel-Kulturtage: Spielplan 2021 Juni 10. Juni: Daphne de Luxe, Musik-Kabarett, Manderscheid 12. Juni: Carmela de Feo, Musik-Kabarett Open-Air Manderscheid 25. Juni: Roland Jankowsky, Lesung, Open-Air Schalkenmehren 26. Juni: Reisegruppe Ehrenfeld, Kabarett Open-Air Schalkenmehren Juli 17. Juli: Bernd Lafrenz/Hamlet Theater, Open-Air, Schloss Malberg August 7. August: Kabarett à la surprise, Mixed-Show, Open-Air, Manderscheid September 3. September: Frank Fischer, Comedy, Open-Air, Gerolstein 18. September: Ingrid Kühne, Comedy, Demerath Oktober 2. Oktober: Konrad Beikircher, Kabarett, Minderlittgen 29. Oktober: Literatur à la surprise Lesung/ Literatur, Wittlich 30. Oktober: Dr. von Lucadou/Parapsychologie/2020 Vortrag und Publikumsgespräch Wittlich Dezember 11. Dezember: Weihnachten mit Carmela de Feo, Weihnachts-Musik-Kabarett, Wittlich

Von ihren vielen Reisen in der Welt hat sie ebenfalls Geschichte mitgebracht. Etwa aus Rio de Janeiro, wo es nicht, wie sie vermutet hatte, nach Kokos und Vanille, sondern nach einer Mischung aus Kompost, wilder Panther und Abgasen, gerochen hat. Zudem kamen noch Geschichten aus ihrem Liebes- und Beziehungsleben. Die waren durch ihre Erzählweise spannend und witzig, ohne peinlich zu wirken. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, die, wie sie selbst sagt, eine Sprachfetischistin ist und mit einem rollenden, oberfränkischen „R“ spricht, ließ dabei immer wieder ihren feinen Humor aufblitzen. Sie weiß zudem sehr genau, wie man bei den Besuchern Bilder im Kopf erzeugt, wenn sie etwa erzählt, wie sie an einem heißen Sommertag mit einem Spaghettiträger-Top ohne Büstenhalter in einen Freizeitpark gegangen ist, um die neue Achterbahn auszuprobieren. Da ist in der Geschichte noch nichts passiert, aber die Besucher können kaum noch vor Lachen. Ihre volle, dunkle Gesangsstimme setzt sie nur vereinzelt ein, etwa bei „Hava Nagila“, zu Deutsch, „Lasst uns glücklich sein“. Davon hätte man als Zuschauer auch gerne mehr genommen. Am Ende singt sie gemeinsam mit dem Publikum, das sie ohne Zugabe nicht gehen lässt. Zusammenfassend kann man festhalten: Das Zirkuspferd hat kein Kunststück verlernt.

Daphne de Luxe lief auf der Turnierwiese der Manderscheider Burgbei den Eifel-Kulturtagen 2021 zur Hochform auf. Foto: Christina Bents