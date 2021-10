Kabarett : Vom Absurden des rheinländischen Humors

Hupperath Der Kabarettist Konrad Beikircher ist im Rahmen der Eifel-Kulturtage in Hupperath aufgetreten.

Doch welche Eigenschaften hat rheinischer Humor? Während die Schwaben über sich selbst lachen können und die Bayern schadenfroh sind, lebe der rheinländische Humor vom Absurden. Was sich schon in bekannten Liedern zeige, wie „Mer losse d’r Dom in Kölle“: „Singen Sie so was mal in Südtirol. Bevor Sie mit dem Lied fertig sind, sitzen Sie in der Geschlossenen.“ Oder auch in der liebenswerten Begrüßung eines Finanzbeamten, wenn man an dessen Bürotür klopft: „Kommense rein, können Se rausgucken: Sagen Sie so was mal in München, Frankfurt oder Bielefeld.“ Dabei hätten solche Redensarten nur eine Funktion: Man mache mit einem Lächeln die Tür auf. Und mit Sicht auf das Absurde sei ein Lied wie „In Afrika ist Muttertag, und das am 1. Mai“ von den drei Colonias „große Literatur.“