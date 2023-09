Eifel-Kulturtage Gesang auf Englisch und Portugiesisch

Angeführt von Liza da Costa fokussieren sich Hotel Bossa Nova auf dem achten Album „Cruzamento“ auf eine unnachahmliche Mixtur aus jazzigen Spielarten, kombiniert mit Fado, Samba und natürlich der sinnlichen Saudade des Bossa Nova. Wurde so eine Kombination vor nicht allzu langer Zeit noch ein wenig hilflos als World Jazz beschrieben, so benötigen Hotel Bossa Nova diese Schublade längst nicht mehr. Denn die Wiesbadener begründeten mit ihrer stilistischen Vielfalt, die hier, selbst nach fünfzehn Jahren Bandgeschichte, immer noch überzeugend, dabei aber erfri-

schend unprätentiös zusammenkommt, ihr ganz eigenes Genre. Am Samstag, 23. September, 20 Uhr, gibt die Band im Rahmen der Eifel-Kulturtage im Bürgerhaus in Wittlich Wengerohr ein Konzert. Die Karten gibt es für 22 Euro bei der TV-Tickethotline 0651/7199-996.