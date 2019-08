Kultur : Eifel-Kulturtage starten wieder

Manderscheid Die Eifel-Kulturtage präsentieren dieses Jahr insgesamt 19 Veranstaltungen an 17 verschiedenen Standorten, die quer durch die Eifel verteilt sind.

Die zweite Hälfte der diesjährigen Spielzeit beginnt am 23. August mit einem Vortrag über Europa von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert in Klausen. Über die darauffolgenden Wochen treten bekannte Kabarettisten, Schauspieler und Musiker wie Carmela de Feo, Volker Weininger oder Desiree Nick in verschiedenen Orten der Eifel auf.

Nach einer Auslastung von 95 Prozent in der ersten Hälfte der Spielzeit, beginnt die zweite Hälfte am 23. August mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert in der Wallfahrtskirche in Klausen. Er wird einen Vortrag über Europa halten. Anschließend gibt es ein Gespräch zwischen ihm und dem Rektor der Wallfahrtskirche, Pater Albert Seul.