Nicht immer echte Notfälle Diese Probleme machen den Rettungskräften das Leben schwer

Es ist Montagnachmittag. In der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Wittlich ist es still, alle Mitarbeiter sind im Einsatz. Gegenüber stehen in der Einfahrt des Krankenhauses drei Rettungswagen Schlange. Sie alle warten darauf, ihre Patienten zum Beispiel nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder Autounfall in die Hände der Ärzte übergeben zu können. Internistische und neurologische Notfälle sind die häufigsten Gründe für Einsätze des DRK-Rettungsdiensts im Bereich Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel. An zweiter Stelle stehen Einsätze, die gar keine sind, weil es sich um keine Notlage handelt.