Notfallversorgung gesichert Für den Katastrophenfall: Das sind die Evakuierungsorte für den Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich · Was passiert bei einem längeren Stromausfall? Wo finden Menschen, auch in kleinen Dörfern, Hilfe? Um den in den vergangenen Jahren gewachsenen Gefahrenlagen entgegen zu wirken, hat der Landkreis Bernkastel-Wittlich ein Evakuierungskonzept erstellt – und dafür viel Geld in die Hand genommen und auf die Hilfe eines Hospitanten gesetzt.

11.05.2023, 08:08 Uhr

Was tun bei einem längeren Stromausfall oder Blackout? Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat für den Katastrophenfall Evakuierungsräume festgelegt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Jessica Lichetzki

Der Ukraine-Krieg mit Flüchtlingszustrom und Preissteigerungen, Pandemien wie Corona oder Klimaveränderungen mit Folgen wie der Flutkatastrophe 2021: Ereignisse wie diese stellen Behörden und andere Verantwortliche vor Herausforderungen, die es in diesem Umfang und in dieser Art in den vergangenen Jahren nicht gab.