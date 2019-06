Workshop : Lava-Kerze selbst gießen

(red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel bietet am Dienstag, 18. Juni, den Kurs „Original Eifeler Lava-Kerze selber gießen“ in der Kerzen- und Wachsmanufaktur Moll an. Unter Anleitung von Wachsziehermeister Michael Moll werden die Teilnehmer eine Lavasteinkerze mit heimischen Materialen aus der Vulkaneifel selber herstellen.

Die Teilnahmegebühr kostet neun Euro, für Kinder acht Euro.