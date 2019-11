Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirtschaft : Eifeler Milchbauern ziehen die Reißleine

Hohe Auflagen, gestiegene Kosten, niedrige Erlöse und ein schlechtes Image: Verschiedene Aspekte drücken derzeit bei den Milchbauern auf die Stimmung. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Eisenschmitt/Giesdorf/Vulkaneifel So geht es für uns nicht weiter: Landwirte aus der Eifel wehren sich gegen hohe Auflagen der Politik, gestiegene Kosten, niedrige Erlöse und ihr schlechtes Image. Statt Subventionen vom Staat oder der EU wollen sie Wertschätzung und faire Bezahlung.

Gleichbleibende Milchpreise bei gestiegenen Kosten, gesunkene Erlöse beim Verkauf von Kälbern, immer größer werdende Auflagenhürden und Unverständnis beim Verbraucher: Milchbauern in der Eifel ziehen die Reißleine. „Wenn ich den Mindestlohn bekäme, hätte ich mehr als jetzt“, sagt Markus Hockertz aus Giesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Helmut Schröder, seine Frau und Sohn Martin, die gemeinsam den Burghof in Eisenschmitt (Kreis Bernkastel-Wittlich) bewirtschaften, gehen in die gleiche Richtung. „Wir verdienen noch Geld und nagen nicht am Hungertuch. Wenn wir aber für unsere Stunden mit dem Mindestlohn bezahlt würden, hätten wir mehr“, sagt Helmut Schröder. Ein Arbeitstag könne durchaus schon mal 16 und mehr Stunden dauern. Wenn nachts ein Kalb zu Welt kommt, auch schon mal sehr viel länger. „Dann setzt man sich nur noch kurz auf die Couch und döst etwas, bevor es wieder in den Stall zum Melken geht“, sagt Hockertz, der vor vier Jahren auf Bio umgestellt und 60 Milchkühe plus Nachzucht in seinem Betrieb hat. „Ohne meinen Vater und die Hilfe meines Bruders ginge das alles nicht.“ Beide arbeiten nicht hauptberuflich auf dem Hof, sondern im Angestelltenverhältnis. An einen Urlaub mit der Familie, wenn auch nur kurz, sei ohne die Unterstützung nicht zu denken.

Subventionen, um die finanzielle Situation zu verbessern, sind weder für Familie Schröder, noch für Markus Hockertz keine Lösung. „Wir wollen fair für unsere Arbeit bezahlt werden“, sagt Martin Schröder. „Subventionen sind nur dazu da, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten“, so sein Vater Helmut. „Wir wollen einfach, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird“, fordert Hockertz. Um das zu erreichen und mehr Respekt von der Bevölkerung zu bekommen, wollen die Landwirte den Dialog mit den Verbrauchern suchen. „Wir müssen mehr miteinander reden statt übereinander“, so der Tenor. Unter anderem deshalb sei Ende Oktober in Bonn und am vergangenen Freitag in Bitburg protestiert worden. „Stille Proteste wie die grünen Kreuze auf den Feldern reichen nicht mehr“, sagt Hockertz. „Wer sich für unsere Arbeit interessiert, kann gerne bei mir auf dem Hof vorbeikommen, sich alles anschauen und Fragen stellen“, sagt der Giesdorfer.

Info II Die Milchquote Unter Milchquote versteht man die Menge der Milch, die ein Milcherzeuger produzieren darf. In den 1980er Jahren produzierten die Bauern immer mehr Milch und Butter. Der Grund dafür war, dass die Europäische Gemeinschaft (EG) die Mengen, die die Bauern auf dem freien Markt nicht verkaufen konnten, zum Garantiepreis aufkaufte. Die EG lagerte die Überschüsse ein, um sie später verkaufen zu können. Diese enormen Lagerbestände bezeichnete man als Milchseen und Butterberge. Um den Markt vor einer weiteren Überproduktion an Milch zu schützen und damit durch eine Begrenzung der angebotenen Milchmenge die Preise für den Erzeuger stabil zu halten, führte die EG 1984 die Milchquote ein.

Die Lieferung und der Verkauf von Milch an Molkereien war nur den Milcherzeugern erlaubt, die eine solche Milchquote zugeteilt bekommen und erworben haben.

Wurde am Ende des Milchquotenjahres festgestellt, dass in einem Mitgliedsland die Milchquote überschritten wurde, musste die Regierung dieses Landes eine Strafe an den Haushalt der Europäischen Union zahlen. Das Geld dafür zogen die Regierungsstellen wieder von den Betrieben ein, die zu viel Milch geliefert haben. Damit die Betriebe sich an die Quote hielten hatte die EU die Superabgabe sehr hoch angesetzt. So hoch, dass sich eine Überproduktion an Milch für die Erzeuger nicht lohnte. Bei einem durchschnittlichen Erzeugerpreis von 37,58 Euro pro 100 Kilo Milch in 2014 betrug die Strafabgabe für dieselbe Menge 27,83 Euro. Ab dem 1. April 2015 dürfen die Landwirte wieder ohne Einschränkungen Milch produzieren, die Quote wurde abgesetzt. Quelle: meine-milch.de

Düngeverordnung und andere Auflagen: „Die geplanten Forderungen sind ein Todesstoß für viele Betriebe“, sagt Martin Schröder zu der angedachten Düngeverordnung. Eine Verlängerung der Sperrfrist zur Ausbringung von Gülle – statt bis zum 1. November müssten die Bauern bis zum 1. Oktober die Gülle auf den Feldern verteilt haben – bedeute eine Investition von mehr als 200 000 Euro für einen Güllebehälter für den Burghof, so Schröder. Und: „Welche Folgen das hat, weiß keiner.“ Auch für Hockertz wären die ausgeweitete Sperrfrist und weitere Auflagen nur unter großen Anstrengungen umsetzbar: „Auflagen müssen auch bezahlbar sein“, fordert der 35-Jährige.

Martin Schröder fordert zudem mehr Messstellen und eine bessere Auswahl der Messpunkte zur Feststellung der Nitratwerte im Boden. „Das Nitrat-Messsystem ist fehlerhaft“, sagt Schröder. In Deutschland gebe es 0,4 Messstellen pro 1000 Quadratkilometer, in der EU im Schnitt acht auf der gleichen Fläche. Die Landwirtschaft in punkto Nitratwerte als Umweltverschmutzer anzuprangern, sei nicht fair und eine Lüge. Zu beachten sei auch der Eintrag von Stickstoff durch die kommunalen Kläranlagen, durch die tonnenweise Stickstoff als „geklärtes Wasser“ legal in die Flüsse geleitet werde. Schröder verweist dabei auf die Erkenntnisse des Landwirts Christian Lohmeyer, der seine Recherchen zu diesem Thema im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht.

Aber nicht nur hier gibt es hohe Auflagen. Biobauer Hockertz hätte gerne einen Direktvertrieb seiner Milch auf dem Hof angeboten und diese direkt an einen Café-Betreiber in Trier abgegeben, „aber die Auflagen sind zu hoch“. „Es sind einfach zu viele Dinge, die uns zunehmend auf die Nerven gehen.“

Mercusor-Abkommen: Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und einigen südamerikanischen Ländern (siehe Info) stößt bei den Landwirten auf große Kritik. In Südamerika gebe es keine mit europäischen Ländern vergleichbare Standards. „Bei uns gibt es immer schärfere Auflagen in Bezug auf Tierwohl, Düngung, Pflanzenschutz und so weiter, dort dürfen zwölf Liter Glyphosat pro Hektar ausgebracht werden“, sagt Martin Schröder. „In Südamerika herrschen Standards, unter denen hier ein Betrieb geschlossen würde“, so der Diplom-Agrarwissenschaftler, der in Bonn studiert hat, weiter. Auch aus der Sicht von Markus Hockertz würde die Realisierung des Abkommens die Situation verschlimmern.

Preisgestaltung und Subventionen: „Wir haben keinen Einfluss auf die Milchpreise“, sagt Helmut Schröder. Der Preis für einen Liter Milch, den die Bauern von den Molkereien bekommen, sei in den vergangenen 40 Jahren nicht gestiegen, die Kosten für Energie, Auflagenerfüllung und so weiter hingegen schon, so ein Milchbauer aus der Vulkaneifel, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Keine andere Sparte hat noch Preise wie vor 40 Jahren“, sagt dazu Martin Schröder. Derzeit bekommen die Bauern knapp über 30 Cent pro Liter, um kostendeckend zu arbeiten müssten es zwischen 45 und 50 Cent sein.

Nicht nur die Preise für Milch sind im Keller, sondern auch für ein Bullenkalb. „Die Besamungskosten liegen bei 20 bis 40 Euro pro Kuh“, beginnt Martin Schröder mit der Rechnung. Hinzukommen zwei Wochen Arbeits- und Futterkosten, eventuell Medikamente und Tierarztkosten bei Erkrankung und eine Untersuchung pro Kalb, die 35 Euro kostet. Gezahlt werden auf dem Markt 35 bis 50 Euro pro Kalb. Ein Minusgeschäft. Markus Hockertz erzählt, dass Landwirten aus dem Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen sogar teilweise gar nichts mehr gezahlt wird für Bullenkälber. „Im Gegenteil, da zahlen die Bauern noch dafür, dass die Kälber mitgenommen werden.“

Milchbauer Markus Hockertz in seinem Stall in Giesdorf. Der Bio-Landwirt prangert die derzeitige Situation seines Berufstands an. Foto: TV/Petra Willems