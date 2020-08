Tradition : Eifeler Reservisten pflegen Soldatengräber

Großlittgen (red) Unter dem Motto „Arbeiten für den Frieden“ engagieren sich seit Jahren Eifeler Reservisten auf deutschen Soldatenfriedhöfen im In- und Ausland in Ihrer Freizeit. Die Arbeit der Ehrenamtlichen wurde nun vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Volksbund) eminent gewürdigt.

Zu einer Feierstunde trafen sich die Reservisten an der historischen Stätte in Himmerod, wo vor fast 70 Jahren die „Himmeroder Denkschrift“ verfasst wurde. Oberst a.D. Joachim Unruh, der Beauftragte für die Zusammenarbeit des Volksbundes mit der Bundeswehr und den Reservisten in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zeichnete im Beisein der Landräte Dr. Joachim Streit (Bitburg-Prüm) und Heinz-Peter Thiel (Vulkaneifelkreis), Kreisbeigeordneten Robert Wies (Landkreis Bernkastel-Wittlich), Moritz Petry (Verbandsbürgermeister Südeifel und Vorsitzender Bezirksverband Koblenz-Trier des Volksbundes), Walter Bauer (Mitglied Landesvorstand Rheinland-Pfalz im Reservistenverband) und Michael Heinz, Organisationsleiter des Reservistenverbandes, 13 verdiente Reservisten aus. Foto: Reservistenverband