Reha-Klinik : Modernisierung verzögert sich: Was die Eifelklinik Manderscheid hierzu sagt

Die Eifelklinik in Manderscheid kommt mit dem nächsten Bauabschnitt aus verschiedenen Gründen nicht so weiter, wie es geplant war. Foto: Bents Christina

Manderscheid Einiges hat sich in den vergangenen Jahren schon getan, doch die Arbeiten am ehemaligen Haupthaus der Eifelklinik in Manderscheid konnten bisher nicht beginnen. Die Pandemie ist nur ein Grund.