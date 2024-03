Krankenhaus ist ausgelastet Modernisierung der Eifelklinik stockt – so geht es weiter

Wer heutzutage bauen will, braucht Geduld – und zwar viel Geduld. Bei der Eifelklinik in Manderscheid wird man davon ebenfalls einige brauchen, denn von den Arbeiten am Haupthaus, die bereits im Jahr 2021 starten sollten, ist weit und breit nichts zu sehen. Keine Bagger, keine Bauarbeiter, kein Baumaterial.