Freizeit : Eifelsteig-Mobil startet in die nach-coronale Wandersaison

Wittlich/Manderscheid Viele Urlauber werden in diesem Jahr die schönste Zeit des Jahres in Deutschland verbringen. Auch in die Eifel und an die Mosel wird es viele Urlauber ziehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit Wanderer auf dem Eifelsteig mit seinen Erlebnisrouten, dem weltbekannten Lieserpfad oder am Moselsteig flexibel ihre Etappen und Übernachtungen planen und buchen können, bietet die Plattform www.eifelsteig-mobil.de auch in diesem Jahr Möglichkeiten, mit dem Eifelsteig-Mobil nach der Wanderung zurück zum Ausgangspunkt oder aber von einer festen Unterkunft von und zu den geplanten Etappenzielen gebracht zu werden.

In Zusammenarbeit mit den regionalen Tourist-Informationen und den Unterkunftsbetrieben wurde schon vor Jahren mit der Website www.eifelsteig-mobil.de für die Wanderer eine Plattform geschaffen, die es ermöglicht, im Vorfeld der Wanderung die entsprechende Beförderung zu planen und zu reservieren.

Bis zu einem Werktag vor der geplanten Fahrt muss das Eifelsteig-Taxi reserviert werden. Der Service wird auf dem rheinland-pfälzischen Teil des Premium-Wanderweges und den Erlebnisschleifen angeboten.

Auch Wanderer, die auf dem Moselsteig oder dem Lieserpfad unterwegs sind, können den Service in Anspruch nehmen. Ob einzelne Wanderer oder ganze Gruppen – alles ist möglich.

Die Wanderer werden pünktlich am vereinbarten Treffpunkt abgeholt und zurück zu ihrem Ausgangsort gebracht.

Es geht natürlich auch anders herum und das Eifelsteig-Mobil bringt die Gäste morgens zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung. Von dort geht es dann per pedes zurück.

Der Fahrpreis liegt zwischen den Preisen des Öffentlichen Personenahverkehrs und dem offiziellen Taxitarif. Im Fahrzeug gilt Maskenpflicht.