Jubiläum : Eifelverein Bernkastel-Kues feiert zehnjähriges Bestehen

Bernkastel-Kues (red) Die Mitglieder der Ortsgruppe Bernkastel-Kues des Eifelvereins feierten das zehnjährige Bestehen bei einem leckeren Buffet und einer musikalischen Darbietung des Mitglieds und Klarinettenspielers Edmund Schneider.

Der Vorsitzende Bruno Mödder war sehr erfreut, dass er über 30 Mitglieder der Ortsgruppe begrüßen konnte. In seiner Ansprache gab er einen Rückblick auf die Gründungsphase und die darauf folgende Entwicklung. Die anfängliche Mitgliederzahl betrug 16, inzwischen ist sie auf 60 angewachsen und bei jährlich 40 organisierten Wanderungen. Nach zehn Jahren wurden über 3000 Kilometer in den schönsten Bereichen von Eifel, Mosel und Hunsrück gemeinsam erwandert. Angeboten werden kurze, mittellange und längere (zwölf bis 15 Kilometer) Wanderstrecken. Gäste und Wanderfreunde sind immer willkommen. Im Anschluss und zum Ausklang einer Wanderung findet immer ein geselliges Beisammensein in einer Gaststätte statt, was dem Entstehen und Wachsen von Freundschaften dient. Foto: Jürgen Klenk