Freizeit : Wanderungen in kleinen Gruppen

Wittlich An Ostermontag, 5. April, bietet der Eifelverein Wittlich zwei unterschiedlich lange Wanderungen in kleinen Gruppen bis zu je zehn Personen an. Abweichend vom Wanderplan wird von Wittlich aus gewandert oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ausgangspunkt gefahren.

