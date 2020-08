Ausflug : Eifelverein fährt zum Lava-Dome

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich veranstaltet am Mittwoch, 19. August, eine Besichtigung des Lava Domes in Mendig. Die Besichtigung und Führung durch die Ausstellungen und in den Lavakellern (warme Kleidung erforderlich) kosten neun Euro pro Person.

