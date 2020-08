Wandern : Einblicke in die Welt des Vulkanismus

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet am Dienstag, 18. August, eine leichte Seniorenwanderung mit Karl-Heinz Lenz an. Treffpunkt zu der fünf Kilometer langen Strecke ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich.

Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Am Mittwoch, 19. August, findet eine Kulturfahrt nach Mendig statt. Einblicke in die faszinierende Welt des Vulkanismus ermöglichen eine Zeitreise in die Erdgeschichte im Lava Dome. Die Besichtigung mit Führung durch die Ausstellungen und die Lavakeller kostet neun Euro. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind erforderlich. Ein Aufzug in die Kellergewölbe ist vorhanden. Treffpunkt zur Abfahrt mit Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine anschließende Einkehr in die Brauerei Vulkanbräu ist vorgesehen.