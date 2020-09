Wandern : Wandern mit dem Eifelverein

Wittlich/Gillenfeld (red) Die Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein bietet am Sonntag, 13. September, eine leichte zehn Kilometer lange Wanderung mit Wanderführer Karl-Heinz Schlifter rund um Gillenfeld an. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Ortsmitte von Gillenfeld am Parkplatz bei der Feuerwehr.

