Wanderung : Eifelverein wandert zum Jahresende

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet zum Jahresabschluss am Sonntag, 29. Dezember, zwei Wanderungen bei Immerath an. Abfahrt mit dem Bus zu den acht und zwölf Kilometer langen Wanderungen ist um 12 Uhr am Viehmarktplatz in Wittlich.

