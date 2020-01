Die Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich ist seit Jahresende 2019 geschlossen. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Ein Trierer Tankstellen-Mogul verkauft seine elf Zapfstellen in der Region und sagt, in Wittlich sei sein Mietvertrag nicht verlängert worden.

Für die meisten Kunden recht überraschend schloss zum Jahresende die Wittlicher Total-Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße. Sämtliche Marken- und Reklametafeln wurden umgehend entfernt. Im Grau des Betons stellt die nun brachliegende Tankstelle auf der Einfahrt zur Stadt nicht gerade einen Blickfang dar. Doch wie kam es dazu? Der TV hat nachgefragt und den Trierer Eigentümer Adolf Hess um Auskunft gebeten. Wie Hess sagt, laufe der Mietvertrag für die Tankstelle zum Jahresende 2020 aus. Der Mieter habe die Total-Tankstelle jedoch bereits nun schon zum Jahreswechsel geschlossen. Was nach Ablauf des Mietvertrags Ende 2020 auf dem Gelände der nun brachliegenden Tankstelle entstehen soll, dazu möchte sich Hess derzeit noch nicht äußern.

Weswegen schließt die Tankstelle, wenn der Mietvertrag doch noch bis zum Jahresende 2020 läuft? So richtig einleuchten will das nicht. Der TV hat Mieter Peter Jan Schlüschen um Auskunft gebeten. Der Tankstellen-Mogul, der im luxemburgischen Wasserbillig die Tankstelle Luxoil betreibt, hat nach eigenen Angaben seine elf Tankstellen in Deutschland mittlerweile verkauft. Dabei hatte das Kartellamt den Tankstellenverkauf 2019 kurzfristig gestoppt. Das Amt hatte nach vorläufiger Einschätzung dahingehend Bedenken geäußert, dass das Vorhaben den Wettbewerb im Markt­raum Trier erheblich behindern könnte. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, sagte ehemals dazu: „In Trier sind bereits heute mit die höchsten Kraftstoffpreise in Deutschland zu beobachten. Nach unserer vorläufigen Einschätzung hätte die vollständige Einbindung sämtlicher Görgen-Tankstellen in das Vertriebsnetz von Total dort die Wettbewerbsbedingungen zu stark zu Lasten der Verbraucher verschlechtert. Das Oligopol der auch deutschlandweit führenden Kraftstoffanbieter hätte seinen Marktanteil in Trier auf über 80 Prozent ausgebaut. Dies hätte vor allem negative Folgen für diejenigen Verbraucher bedeutet, die das deutlich niedrigere Benzinpreisniveau im nahegelegenen Luxemburg nicht nutzen können.“