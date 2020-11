Gastronomie : Ein alter Waggon sorgt für Ärger

Tristesse und Erinnerung an „düstere Zeiten“: Ein Güterwaggon in Bernkastel-Kues erhitzt die Gemüter. Foto: Myriam Kessler

Bernkastel-Kues Was hat es mit dem ausrangierten Eisenbahnwagen in Bernkastel-Kues auf sich?

Von Myriam Kessler

Mitten auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues steht er: ein rötlicher, etwas heruntergekommener Güterwaggon unter dem Unkraut sprießt. Die bereits verblasste Aufschrift „DB“ kann man gerade so noch entziffern. Was hat es mit diesem verwahrlosten Eisenbahnwagen auf sich?

Ursprünglich sei er für die ansässige Gaststätte gedacht gewesen, um diesen umzäunt als eine Art Außenfläche nutzen zu können, erzählt Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues. Auch der Waggon selber sollte mit Tischen ausgestattet werden. „Eigentlich sollte da aber auch ein alter Personen- oder Triebwagen hinkommen und kein Güterwagen.“ Doch aus all diesen gastronomieschen Plänen wurde nichts. Was der Grund dafür war, kann Port nur mutmaßen: „Das war in einer Phase, wo viel gemacht werden sollte. Vielleicht hat sich das nicht gerechnet.“

Hans Rothschenk, Stadtratsmitglied von der UBU, regt sich bereits seit vielen Jahren über den Wagoon auf. Damals sei er auf der Brücke über der Mosel von einem Bekannten aus Israel angesprochen, ob man denn „Yad Vashem“ nachahmen wolle, eine sich in Israel befindende Holocaust Gedenkstätte. „Dieser Güterwaggon erinnert an düstere Zeiten“, so Rothschenk. Es sei eine blamable Errichtung. Zudem sei der Waggon einem Anhänger aus dem Jahr 1949 nachempfunden. Dieser sei nah angelegt an einen Zug, in dem auch Juden deportiert worden seien. Das sei einfach fürchterlich. Auch dass an der Stelle ehemals ein Bahnhof gewesen wäre, würde diese negative Verbindung nur unterstützen und das sei alles sehr unpassend. „Wäre es ein Schienenzug oder Personenwagen, dann wäre mir das ja auch egal“, meint Rothschenk.

2016 habe er das Thema zum ersten Mal angesprochen und seitdem auch immer wieder in Sitzungen angemerkt. Schon vor zwei Jahren habe es schon mal geheißen, dass der Waggon verschwinden solle. Doch daraus sei erstmal nichts geworden. Nicht nur die Erinnerung an vergangene Zeiten stört Rothschenk am Güterwagen. „Es ist auch einfach von der Ästhetik her hässlich!“

Da stimmt ihm Robert Wies, Stadtratsmitglied und Fraktionsvorsitzender der FDP, zu. Der alte Waggon sehe nicht mehr attraktiv aus. „Es ist keine Zierde für diesen Platz“, meint Wies. Es wäre schön, wenn der Wagen endlich weg sei. „Dieser Nachbau steht schon seit Jahren da. Er wird ja mit der Zeit nicht schöner und erinnert die ältere Generation an schreckliche Zeiten.“