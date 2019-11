Musik : Ein bedeutender Musiker

Bernkastel-Kues Die Hermann Schroeder-Gesellschaft war zum 24. Mal zu Gast in Bernkastel-Kues. Höhepunkt war die Aufführung der lateinischen Messe.

Der Komponist Hermann Schroeder, geboren 1904 in Bernkastel-Kues, gehört zu den bedeutenden deutschen Kirchenkomponisten des 20. Jahrhunderts und ist ein bedeutender Künstler der Region.

In einer musikalischen Feierstunde wurde der hier ausgestellte historische Flügel des Komponisten offiziell eingeweiht. Zwei junge Musikerinnen aus Daun, Maia und Polina Marinova, 10 und 12 Jahre alt, begeisterten die Zuhörer mit Schroeders ausdrucksvoller Komposition „Die vier Jahreszeiten“ für Violine und Klavier. Schroeder hat den Zyklus 1940 in Trier komponiert, als er dort Leiter der Städtischen Musikschule und Domorganist war.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir in Bernkastel-Kues mit offenen Armen aufgenommen werden und Schroeders Flügel an den bedeutenden Sohn der Stadt erinnert“, sagte Dr. Rainer Mohrs, Vorsitzender der Schroeder-Gesellschaft.

Zwei musikalische Veranstaltungen standen im Mittelpunkt der Tagung. Ein Konzert an der neu restaurierten und erweiterten Weimbs-Orgel in der Kirche St. Briktius: Sarah Weins (Violine) und Dr. Michael Meyer (Orgel) interpretierten Werke von Mathias, Sweelinck, Rheinberger, Vierne und Schroeder. Michael Meyer, der seine Doktorarbeit über Schroeders Messen verfasst hat, erwies sich in den Konzerten als engagierter Anwalt der Musik Schroeders und brachte die Orgel mit vielen leuchtenden Farben und schönen Registerkombinationen zum Klingen. Sarah Weins interpretierte Violinstücke von Rheinberger und Schroeders „Duo da chiesa“ ausdrucksvoll, virtuos und mit viel Temperament.